Израильские истребители атаковали объекты хуситов в Йемене. Под удар попали три порта и электростанция

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ночь на 7 июля нанесла удары по военным объектам хуситов в Йемене в ответ на атаки группировки по Израилю.

В ударах участвовали около 20 истребителей, они атаковали порты Худейда, Рас-Иса и Салиф. В ЦАХАЛ заявили, что хуситы используют эти порты, чтобы перевозить оружие из Ирана. В порту Рас-Иса, как утверждается, был нанесен удар по судну «Гэлакси Лидер» (Galaxy Leader), захваченном хуситами в ноябре 2023 года. Кроме того, под удар попала электростанция Рас-Канатиб, которая, по заявлению израильских военных, «служила важным объектом электроснабжения для военных операций режима хуситов».

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что «Йемен будет рассматриваться как Тегеран». «Любой, кто попытается навредить Израилю, будет наказан, любой, кто поднимет руку на Израиль, будет обезглавлен. Хуситы будут продолжать платить высокую цену за свои действия», — заявил Кац.

Представитель хуситов заявил, что противовоздушная оборона группировки противостояла израильской атаке, «используя большое количество ракет класса „земля-воздух“ отечественного производства», пишет Reuters. Жители Йемена рассказали агентству, что после ударов по Худейде из строя вышла электростанция, а в городе пропало электричество. Есть ли пострадавшие или погибшие в результате ударов, пока неизвестно.

Через несколько часов после атаки израильских истребителей хуситы запустили по меньшей мере две ракеты в направлении Израиля, сообщили в ЦАХАЛ. Сирены воздушной тревоги звучали в населенных пунктах к югу от Иерусалима, а также вблизи Мертвого моря. Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что данных о пострадавших нет.