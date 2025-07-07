Президент США Дональд Трамп раскритиковал бизнесмена Илона Маска после того, как он объявил о планах создать новую политическую партию «Америка».

«Мне грустно наблюдать за тем, как Илон Маск совершенно , превратившись за последние пять недель в ходячую катастрофу. Он даже хочет создать третью политическую партию, несмотря на то, что такие партии никогда не имели успеха в США, — система, похоже, не предназначена для этого», — написал Трамп в соцсети Truth Social в ночь на 7 июля.

По его словам, такие политические силы создают «тотальный беспорядок и хаос».

Илон Маск объявил 5 июля о создании новой политической партии под названием «Америка». Он также подал документы о регистрации партии в Федеральную избирательную комиссию США. По словам Маска, партия будет «активной» уже на промежуточных выборах в конгресс в 2026 году. «Америка» сосредоточится на том, чтобы получить два-три места в сенате и восемь-десять мест в палате представителей.

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