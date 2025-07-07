ФСБ обнаружила «фейковые и псевдопатриотические» конкурсы фотографий в соцсетях. Как утверждает спецслужба, их используют для сбора разведданных

Сотрудники ФСБ по Новосибирской области выявили в соцсетях предложение поучаствовать в конкурсах фотографий мостов, железнодорожных переездов, транспортных развязок и промышленных предприятий. Ведомство заявило, что эти конкурсы — «фейковый и псевдопатриотический проект», и пригрозило его участникам уголовным делом о госизмене.

Как сообщила антитеррористическая комиссия региона, предложение об участии в «мнимых конкурсах» распространяется в телеграм-группах и соцсетях. Жителям области предлагается присылать снимки за вознаграждение. Как называются конкурсы и кто призывал в них участвовать, не уточняется.

«Фактической целью организаторов указанного „проекта“ является сбор информации об инфраструктуре региона и провокация жителей области на передачу иностранной стороне информации в ущерб безопасности РФ», — говорится в сообщении антитеррористической комиссии.

Ведомство напомнило о недопустимости съемки объектов инфраструктуры и передачи фото и видео неустановленным лицам или иностранной стороне. «За совершение указанных действий, в зависимости от уголовно-правовой квалификации деяния, предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — заявили в комиссии.