Франция анонсировала «самые жесткие санкции» Евросоюза против России за три года

Евросоюз готовится в ближайшее время ввести против России «самые жесткие санкции» с 2022 года. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

По словам Барро, санкции ЕС будут вводиться на основе предложений Франции в координации с американскими конгрессменами. Новые ограничения «напрямую истощат ресурсы, позволяющие Владимиру Путину вести свою войну», и затронут нефтяные доходы РФ, а также интересы «финансовых игроков из России и других стран».

«Мы хотим, чтобы Владимир Путин, наконец, согласился на прекращение огня», — подчеркнул Барро.

В США, как ожидается, в июле будет рассмотрен законопроект о «сокрушительных», по характеристике его авторов, санкциях в отношении России. Документ предполагает пошлины в 500% на торговлю с США для всех стран, торгующих с РФ и при этом не помогающих Украине.

Евросоюз с начала полномасштабной российско-украинской войны принял 17 пакетов санкций против РФ.