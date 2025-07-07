Бывшего замглавы Генштаба ВС РФ приговорили к 17 годам колонии по делу о взятке и мошенничестве

235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя главы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

Арсланова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Кроме того, Арсланову также назначили штраф в двукратном размере от суммы взятки — более 24 миллионов рублей.

Арсланова задержали и арестовали в феврале 2020 года. По делу также проходят бывший начальник управления заказов ВС России полковник Павел Кутахов и военный пенсионер Игорь Яковлев. Еще трое фигурантов, в том числе бывший подчиненный Арсланова генерал-майор Александр Оглоблин, признали вину и заключили досудебные соглашения.

По версии следствия, обвиняемые вместе с неустановленными лицами заключили госконтракты с компанией «Воентелеком» на поставку спутникового оборудования и центров мониторинга по завышенной стоимости, похитив 1,6 миллиарда рублей.

Арсланова также обвиняли в вымогательстве 12 миллионов рублей у бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева. Арсланов вину не признал.

Халил Арсланов находился на военной службе с 1981 года, служил в танковой дивизии на должностях начальника связи артиллерийского дивизиона, командира батареи управления и артиллерийской разведки, командира батальона связи. С 2009 года он занимал должность начальника связи — заместителя начальника Главного штаба сухопутных войск по связи. С 2013 года был начальником Главного управления связи ВС РФ — заместителя начальника Генштаба. «Коммерсант» писал, что Арсланов участвовал в военной операции России в Сирии, отвечал за установку сети станций спутниковой связи. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденами Жукова и «За военные заслуги».