Компания Amazon и ее стриминговый видеосервис Twitch подали иск в суд Калифорнии против Кирилла Малофеева — сына бизнесмена Константина Малофеева, которого называют «православным олигархом», пишет РБК.

Amazon и Twitch попросили суд запретить Малофееву-младшему инициировать или продолжать судебные разбирательства против компании и сервиса, связанные с аккаунтом сына бизнесмена на платформе.

Истцы также потребовали запретить попытки признания или принудительного исполнения любого решения, полученного Малофеевым в других юрисдикциях, включая Россию. Информацию об этом издание обнаружило в материалах дела, опубликованных в американской системе раскрытия судебных документов (PACER).

Кирилл Малофеев — профессиональный игрок в League of Legends (псевдоним Likkrit). В 2022 году Twitch заблокировал его аккаунт на платформе, после того как власти США ввели санкции против Малофеева-младшего и нескольких принадлежащих ему криптовалютных фирм. В Вашингтоне сочли, что эти компании были частью сети по уклонению от санкций.

Малофеев оспорил блокировку в Арбитражном суде Москвы. Инстанция удовлетворила требование сына бизнесмена, обязав Twitch восстановить доступ к аккаунту Малофеева, а также выплачивать астрент — штрафные санкции в размере 100 тысяч рублей ежедневно с удвоением суммы каждую неделю без временных ограничений.

По оценкам Amazon и Twitch, к июню 2025 года эта сумма превысила «все деньги мира», говорится в заявлении компаний. Они считают, что размер астрента «необоснован и совершенно несоразмерен доходу менее чем в две тысячи долларов, полученному от аккаунта ответчика за почти девятилетний период, пока он был активен».

Московский суд также арестовал имущество Amazon и Twitch в России на три миллиарда рублей в качестве обеспечительных мер.

Малофеев-младший также подал иск к компаниям в суд Турции, потребовав заставить их исполнить решение российской инстанции. Дело рассмотрят в октябре.

В ответ Amazon и Twitch обратились в суд Калифорнии. Компании утверждают, что сын бизнесмена нарушил условия договора, с которыми согласился, когда завел аккаунт на Twitch. Договор требует разрешать споры исключительно через арбитраж в Калифорнии. Предполагается, что калифорнийский суд рассмотрит иск 7 августа. Истцы просят вынести заочное решение «по умолчанию».

Если суд Калифорнии встанет на сторону Amazon и Twitch, это усложнит исполнение российского решения за рубежом из-за конфликта юрисдикций, считают опрошенные РБК юристы.