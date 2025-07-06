В порту Усть-Луга во время погрузки на танкер произошла утечка аммиака

Министерство транспорта РФ сообщило, что в порту Усть-Луга в Ленинградской области произошла «незначительная» утечка жидкого аммиака во время погрузочно-разгрузочных работ на танкере «Эко-Визард».

После случившегося с танкера эвакуировали 23 членов экипажа, никто не пострадал. Погрузку на судно остановили. Последствия случившегося ликвидируют аварийные службы терминала. Водолазы готовятся осмотреть танкер.

В Минтрансе отметили, что из-за случившегося министр транспорта Роман Старовойт провел оперативное совещание, а силы и средства «Морспасслужбы» привели «в полную готовность к аварийно-спасательным работам».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что дождь, а также установленная водяная завеса «устранили возможность рассеивания вещества в атмосфере и позволили обеспечить локализацию и сбор». «Угроза жизни и здоровью, а также негативное воздействие на окружающую среду отсутствуют. Показатели экологической безопасности находятся в пределах », — заявил губернатор.

По предварительным данным, как сообщил телеграм-канала Baza, утечка аммиака произошла из-за взрыва неустановленного характера. После взрыва произошла разгерметизация судна.

По информации VesselFinder, танкер «Эко-Визард» ходит под флагом Маршалловых Островов. Судно прибыло в порт Усть-Луга 3 июля из бельгийского Антверпена.

С начала 2025 года, по информации консалтинговой компании Vanguard Tech, на пяти судах, заходивших в российские порты, произошли взрывы, сообщало агентство Bloomberg. Последний подобный инцидент произошел вблизи Ливии в конце июня — тогда взрыв случился на танкере «Виламура», перевозившем один миллион баррелей нефти. Известно, что ранее судно заходило в российские порты, в том числе в Усть-Лугу и Новороссийск, для погрузки казахстанской нефти.