В Париже впервые более чем за 100 лет разрешили купаться в реке Сена

В столице Франции впервые с 1923 года официально разрешили купаться в реке Сена. Три специально оборудованные зоны для купания открылись в субботу, 5 июля. В них есть кабинки для переодевания, души, шезлонги и лежаки, а за безопасностью отдыхающих следят спасатели. Плата за пользование зонами для купания не взимается.

Открытие Сены для купания, отмечает Reuters, рассматривается как одно из ключевых наследий Олимпиады в Париже, прошедшей в 2024 году. Тогда воду в реке специально очистили для проведения соревнований.

Мэр Парижа Анн Идальго, посетившая одну из зон для купания, обустроенную возле острова Сен-Луи, заявила: «Это мечта детства — увидеть купающихся в Сене. Посмотрите, как здесь все довольны» (цитата по France 24).

«Мы особенно рады, что смогли доказать скептикам, что это возможно. Это был очень сложный и масштабный проект», — сказал заместитель мэра Парижа Пьер Рабадан, курирующий очистку Сены. Он подчеркнул, что качество воды полностью соответствует санитарным нормам и требованиями безопасности.