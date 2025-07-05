В аэропорту Майорки 18 человек пострадали при эвакуации с самолета Ryanair, на борту которого возник пожар

При эвакуации с самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Майорки вечером 4 июля пострадали 18 человек. Как пишет Diario de Mallorca, экипаж самолета, готовившегося к взлету, сообщил наземным службам о возгорании на борту.

Была организована эвакуации пассажиров, но некоторые из находившихся на борту выбрались на крыло самолета и спрыгнули на землю.

Большинство пострадавших получили незначительные травмы и были отпущены после оказания первой помощи, шестеро доставлены в больницу.

Причина возгорания на борту самолета пока не объявлена.

Британская The Sun пишет, что самолет Ryanair, на котором произошел пожар, должны был выполнить рейс Майорка — Манчестер. Пассажирам для вылета предоставили другой самолет.