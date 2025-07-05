Украинские дроны атаковали Чебоксары, Энгельс и Саратов. Беспилотники ударили по военному аэродрому в Воронежской области

Украинские дроны в ночь на 5 июля атаковали цели в Воронежской и Саратовской областях, а также в республике Чувашия.

Глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что дроны нанесли удары по Энгельсу и Саратову, повреждены, по его словам, жилые дома. Astra со ссылкой на жителей Энгельса писала, что беспилотники атаковали военный аэродром.

Также удар дронами был нанесен по военному аэродрому Борисоглебск в Воронежской области. В районе аэродрома система мониторинга пожаров NASA зафиксировала возгорание. ГУР Минобороны Украины объявило, что «поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты». Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом уничтожены более 25 беспилотников. По словам Гусева, пострадавших нет, из-за падения обломков произошел обрыв ЛЭП, повреждена крыша частного дома и гараж, написал Гусев.

Украинские беспилотники также атаковали Чувашию. В Чебоксарах был нанесен удар по АО «ВНИИР-Прогресс» Это предприятие производит антенны «Комета», защищающие российские дроны от средств радиоэлектронной борьбы. 9 июня беспилотник уже атаковали «ВНИИР-Прогресс», после чего предприятие приостановило работу. Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил удар по «ВНИИР-Прогресс» (по его данным предприятие не работает), а также сообщил, что дрон повредил строящийся склад.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили два дрона, летевших в сторону столицы России. Об атаках беспилотников сообщали также власти Ленинградской области, в аэропорту Пулково из-за дронов вводились ограничения на полеты, были задержаны более 50 авиарейсов. Ограничения на полеты также вводились в Саратове, Ульяновске, Ижевске и Иваново.

Всего по данным Минобороны РФ за ночь были сбиты 94 украинских дрона, в том числе 35 беспилотников над Воронежской областью, девять над Саратовской, три над Ленинградской областью, два над Чувашией и один над московским регионом.

Обновление: Утром 5 июля над территорией России были сбиты еще 18 украинских беспилотников, объявило Минобороны РФ. В сообщении военного ведомства говорится, что дроны были сбиты над Брянской, Рязанской, Орловской, Московской Нижегородской, Новгородской, Смоленской и Курской областями.