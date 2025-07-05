Актер Джулиан Макмэхон, сыгравший в «Зачарованных» и «Частях тела», умер в возрасте 56 лет

Джулиан Макмэхон, игравший, в числе прочего, в сериалах «Части тела» и «Зачарованные» умер в возрасте 56 лет.

Danny Moloshok / Reuters / Scanpix / LETA

О смерти актера сообщили на официальной странице «Частей тела» в фейсбуке, пишет CNN. Жена Макмэхона Келли сказала Deadline, что актер «мирно умер на этой неделе после героической попытки победить рак».

Макмэхон, в числе прочего, играл одного из двух главных героев в сериале «Части тела» (Nip/Tuck), который выходил в 2003-2010 году. Шесть сезонов сериала были номинированы в общей сложности на 18 премий «Эмми».

Макмэхон также играл доктора Дума в фильме «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера» (2007 год) с Крисом Эвансом и Джессикой Альбой. Несколько сезонов он появлялся в сериале «Зачарованные» в роли Коула Тернера.