В Петербурге закрыли дамбу из-за второго в истории города июльского наводнения

В Санкт-Петербурге из-за штормового ветра со стороны Финского залива поднялся уровень воды. Защищающая город от наводнения дамба закрыта.

«Проходим максимальные уровни подъема воды. Уровень с внешней стороны дамб выше 180 сантиметров», — цитирует телеканал «Санкт-Петербург» сообщение пресс-службы дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС) города.

Главный синоптик города Александр Колесов написал в своем телеграм-канале утром 4 июля: «Наводнение фактически уже бы состоялось, если бы КЗС не был бы закрыт. Так что можно с уверенностью говорить о том, что в Санкт-Петербурге в июле отмечалось второе наводнение за всю историю города».

По прогнозам, сообщил Колесов, в первой половине дня 4 июля сохранится сильный ветер. Предполагается, сообщил он, что уровень воды в Неве, который уже повысился до 95 сантиметров при закрытой дамбе, вырастет до 120 сантиметров.

Наводнение в июле в истории Санкт-Петербурга ранее происходило лишь один раз 12 июля 1865 года, напоминал ранее главный синоптик города.

В Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о потенциально опасной погоде действует до утра 5 июля, пишет ТАСС. Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность.

Наводнения в Петербурге фиксируются при превышении уровня воды на водомерном посту «Горный институт» на 161 сантиметр и выше.

Комплекс защитных сооружений в Санкт-Петербурге строили более 30 лет (с 1979 по 2011 годы). Стоимость проекта превысила 87 миллиардов рублей.