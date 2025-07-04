В Нальчике напали на сотрудников ДПС. Один полицейский ранен, нападавший убит

В Нальчике двое мужчин напали на сотрудников ДПС, сообщили телеграм-каналы «База», Mash, Shot, «Осторожно, новости» и другие.

В центре Нальчика в момент нападения была слышна стрельба, однако ее, как пишет «База», вероятно открыли сами полицейские в ответ на нападение. По данным телеграм-канала Shot, на полицейских напали с ножом. Один из сотрудников ДПС получил ранения. По данным агентства ТАСС, которое ссылается на оперативные службы, он находится в тяжелом состоянии.

Телеграм-каналы пишут, что один из нападавших был убит ответным огнем, второй скрылся. Позже глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков сообщил, что около 18:00 в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС «с использованием холодного оружия». Нападавший убит, один сотрудник ранен, написал Коков. Было ли нападавших несколько — он не уточнил.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что один из нападавших задержан, а один «ликвидирован». По данным «Коммерсанта», нападавших было двое и они «состояли в одной из террористических организаций» (в какой — не уточняется). «База» также пишет, что второго нападавшего позже задержали, однако «его причастность к преступлению пока не подтверждена».