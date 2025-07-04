Рэпера OG Buda оштрафовали на 50 тысяч рублей за «пропаганду наркотиков» в песнях

Никулинский суд Москвы назначил штраф в размере 50 тысяч рублей рэперу OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) по административному протоколу о «пропаганде наркотиков» (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП), сообщили в пресс-службе суда.

Как пишет «Осторожно, новости», пропаганду наркотических средств экспертиза обнаружила в треках «На кортах», «Собака», «Грусть» и «Дзагоев».

Защита рэпера просила прекратить процесс, заявляя, что «публикация этих треков объективной опасности не имеет». Сам музыкант на заседании не присутствовал.

Рэпера OG Buda уже в третий раз привлекли к административной ответственности по статье о «пропаганде наркотиков». Однако оба протокола, составленные на музыканта в 2021 и 2022 годах, Зюзинский суд Москвы возвращал обратно в полицию. Инициатором преследования OG Buda выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, написавшая донос на рэпера.