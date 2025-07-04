Полиция Петербурга возбудила уголовное дело из-за надписи «Я тебя люблю» на стенде в честь Дня Победы. Подозреваемый задержан

В Петербурге задержан 23-летний житель Волгоградской области, который ранее написал «Я тебя люблю» на стенде уличной фотовыставки, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Надпись, оставленную поверх плакатов, заметили утром 1 июля на Малой Конюшенной улице, пишет «Бумага». Ее отмыли спустя несколько часов.

Подозреваемого вычислили по камерам видеонаблюдения, сообщили в полиции. Пресс-служба МВД распространила видео с задержанным, который рассказал, что сделал надпись под влиянием алкоголя как признание в любви своей девушке. Он заявил, что раскаивается в содеянном.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В полиции не уточнили, по какой статье оно расследуется.