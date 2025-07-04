На предприятия «КАМАЗа» запретили проносить еду (кроме домашней) из-за угрозы массового отравления и диверсий

В Набережных Челнах сотрудникам предприятий «КАМАЗа» запретили приносить с собой на работу еду, сообщили «Вести КАМАЗа». В пресс-службе завода РБК подтвердили эту информацию.

Как пишут «Вести КАМАЗа», запрет введен распоряжением об обеспечении биологической и химической безопасности работников и будет отменен отдельным документом.

«До отмены этой меры камазовцам нельзя проносить в здания как заказную, так и магазинную еду, за исключением контейнеров с домашней пищей собственного приготовления и для личного потребления», — говорится в сообщении.

Запрет также распространяется на промышленные товары, кроме тех, которые требуются для работы.

«Принятое ограничение в документе объясняется необходимостью предотвращения потенциальных угроз массового отравления с учетом политической обстановки и вероятностью диверсий на фоне на Украине», — отмечают «Вести КАМАЗа».

Татарстан, отмечает РБК, не раз подвергался атакам беспилотников. Дроны атаковали Казань и Елабугу. При этом российские военные не сообщали об уничтожении беспилотников в Набережных Челнах.

Сотрудники ФСБ 1 июля задержали 51-летнего жителя Набережных Челнов по делу о госизмене. Задержанного обвинили в том, что он собирал данные для спецслужб Украины о воевавшем в самопровозглашенной ЛНР участнике добровольческого батальона «Спарта», а также информацию об объектах транспортной инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса.