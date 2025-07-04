Генпрокуратура России потребовала признать экстремистским и запретить «Международное движение сатанистов»

Генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием признать экстремистским и запретить в России «Международное движение сатанизма», сообщает ТАСС.

Суд, как ожидается, рассмотрит этот вопрос 22 июля.

Что подразумевается под «Международным движением сатанизма» (в Генпрокуратуре утверждают, что его второе название — «Международное движение сатанистов»), неясно.

В разных странах мира есть разные оккультные организации и секты, связанные с сатанизмом (мировоззрением, в которых образ сатаны трактуется как символ свободы), однако какого-либо движения с таким названием в открытых источниках «Медузе» найти не удалось.

Инициативу объявить сатанизм экстремистским движением в январе выдвинул патриарх Кирилл.

В ноябре 2023 года в России запретили несуществующее «Международное движение ЛГБТ». Этот запрет власти с тех пор произвольно используют для преследования представителей ЛГБТК+ и для цензуры художественных произведений.

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