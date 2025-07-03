В России 14-летнего подростка объявили террористом. Его включили в список Росфинмониторинга

Российские власти объявили террористом 14-летнего подростка из Оренбурга, сообщил телеграм-канал, отслеживающий обновления перечня «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга.

«Впервые добавлен террорист 2011 года рождения. В перечне обновился самый молодой участник», — сообщили авторы канала. Теперь это Шагатов Амир Тулегенович, родившийся в Оренбурге 13 апреля 2011 года.

В сообщении отмечается, что рядом с именем Шагатова стоит звездочка. Это означает, что его подозревают в причастности к терроризму. Что именно вменяют подростку, не сообщается.

Что означает включение в список «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга

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