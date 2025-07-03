В работе «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» днем 3 июля произошел сбой.

При попытке зайти на сайт «ВКонтакте» у пользователей появляется сообщение: «Страница временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте еще раз позже».

По данным сервиса Downdetector, первые сообщения о том, что сеть перестала открываться, начали поступать около 14:30 по московскому времени.

На сайте Сбой.рф зафиксированы более 15 тысяч жалоб на недоступность соцсети. Основная часть жалоб приходится на Москву (24%) и Санкт-Петербург (15%).

В самой соцсети подтвердили сбой. «Пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой „ВКонтакте“. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме», — заявила пресс-служба.

Обновлено. Пресс-служба «ВКонтакте» сообщила, что соцсеть устранила сбой и снова работает в штатном режиме.