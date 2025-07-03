В Литве впервые лишили ВНЖ россиянина по новой норме закона о запрете частых поездок в Россию и Беларусь без объективных причин

В Литве россиянина лишили временного вида на жительство по новой норме закона, запрещающей частые поездки в Россию и Беларусь.

«В ходе выяснения причин поездок российских граждан, часто посещающих Россию или Беларусь, был выявлен первый случай, не соответствующий установленным исключениям, и принято решение аннулировать разрешение на временное проживание в Литве этого гражданина», — говорится в сообщении департамента миграции.

Новая норма вступила в силу в начале мая. Это дополнительное положение о национальных санкциях, связанных с войной в Украине. Оно запрещает российским гражданам ездить в Россию или Беларусь чаще одного раза в три месяца без объективных причин. Исключениями могут быть, как писала «Волна», командировки, участие в международных переговорах или гуманитарных миссиях — но не семейные обстоятельства.

Всего Департамент миграции выявил 34 случая поездок россиян в Россию и Беларусь. Они могут лишиться разрешений на временное проживание «в ближайшее время» — департамент выясняет дополнительные обстоятельства и ожидает объяснений от самих граждан России, нарушивших закон.