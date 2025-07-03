В аннексированном Луганске при взрыве погиб бывший мэр

Бывший мэр аннексированного Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва в центре города, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел около полудня 3 июля на улице Тараса Шевченко. В правительстве самопровозглашенной ЛНР заявляли, что в результате взрыва погиб один человек и еще трое пострадали. Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

По неподтвержденной информации, взрывное устройство было заложено за дверью дома.

Обновлено. Манолиса Пилавова ликвидировала Служба безопасности Украины, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбе. Собеседники журналистов назвали Пилавова одним из идеологов самопровозглашенной ЛНР и соратником ее бывшего главы Игоря Плотницкого, который лично участвовал в свержении государственного строя.

Манолис Пилавов возглавлял администрацию Луганска с декабря 2014 по ноябрь 2023 года. В 2015-м Служба безопасности Украины объявила Пилавова в розыск по трем статьям УК (насильственная смена конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины, создание террористической организации). С 2022 года находился под украинскими санкциями.