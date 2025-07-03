Умер актер Майкл Мэдсен

В возрасте 67 лет умер американский актер Майкл Мэдсен, сообщает NBC. Смерть актера журналистам подтвердил его менеджер Рон Смит.

По данным издания, Мэдсена обнаружили без признаков жизни в его доме в Малибу 3 июля. Прибывшие по вызову врачи констатировали смерть актера.

По словам Смита, Мэдсен умер в результате остановки сердца. Полиция предполагает, что смерть наступила из-за естественных причин.

Майкл Мэдсен снялся в более чем в 170 фильмах. Он наиболее известен по ролям в картинах «Бешеные псы», «Убить Билла 2» и «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино, а также «Донни Браско» Майка Ньюэлла и «Город грехов» Роберта Родригеса и Фрэнка Миллера.