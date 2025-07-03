Украинские беспилотники атаковали Липецкую область. Под удар попали предприятие и жилые дома

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Липецкую область в ночь на 3 июля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, обломки дрона упали на частный жилой дом в Липецком округе. Погибла местная жительница, два человека получили ранения.

Как сообщил губернатор, в городе Елец беспилотник упал на парковке одного из предприятий. Возник пожар, его локализовали. Сотрудников ближайших цехов эвакуировали, никто не ранен.

Игорь Артамонов не уточнил, что это за предприятие. Украинский телеграм-канал Exilenova+ сообщил, что беспилотники атаковали ПАО «Энергия» — крупнейшее в России предприятие, специализирующееся на производстве химических источников тока. О том, что атаковано именно это предприятие, также сообщили местные жители, пишет российский телеграм-канал Astra.

Момент удара по предприятию попал на видео.

Кроме того, как сообщил губернатор Липецкой области, беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. Повреждены окна. Жителей ближайших домов эвакуировали, никто не пострадал.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи российские средства ПВО сбили 69 украинских беспилотников, в том числе 10 над территорией Липецкой области.