У острова Бали затонул паром. Погибли четыре человека, более 30 пропали без вести

Паромное судно «Туну Пратама Джайя» («Tunu Pratama Jaya») затонуло у берегов острова Бали в Индонезии, сообщает Associated Press.

Паром, принадлежащий частному оператору, затонул в проливе Бали 2 июля. Это произошло примерно через 30 минут после того, как судно вышло из порта Баньюванги в индонезийской провинции Восточная Ява в направлении порта Гилиманук на острове Бали.

На борту судна находились 53 пассажира, 12 членов экипажа и 22 автомобиля, в том числе 14 грузовиков, сообщило Национальное поисково-спасательное агентство.

Спасатели обнаружили тела четырех погибших, а также спасли 29 человек. Многие из спасенных были без сознания, они провели в воде несколько часов, сообщили в полиции.

Спасатели продолжают поиски 32 человек, пропавших без вести после крушения парома.