Троих бывших руководителей Ubisoft приговорили к условным срокам по делу о «психологическом насилии» в офисе

Суд во Франции приговорил троих бывших руководителей компании по производству видеоигр к условным срокам по обвинению в харассменте в офисе.

Бывшего вице-президента по редакционной и креативной работе Тома Франсуа обвинили в «систематических психологических и сексуальных домогательствах». Он смотрел порно в офисе с открытой планировкой, комментировал внешний вид сотрудниц, допускал регулярные публичные унижения и издевательства, а также пытался поцеловать молодую сотрудницу во время вечеринки, пока ее удерживали другие коллеги. Ему назначили три года условно и штраф 30 тысяч евро. На суде 52-летний Франсуа заявил, что «никогда не пытался причинить кому-либо вред» и объяснил свои действия «культурой шуток».

Также виновным признан бывший коммерческий директор, 59-летний Серж Аскоэ. Он задавал «навязчивые вопросы сексуального характера» и допускал расистские комментарии. Так, он спросил у сотрудницы-мусульманки, поддерживает ли она «Исламское государство». Во время поста в Рамадан на ее столе появлялась еда, а на ее компьютере — фотографии сендвичей с беконом. Он получил полтора года условно и штраф 45 тысяч евро.

Третий обвиняемый — 41-летний геймдизайнер Гийом Патрю. Его обвинили в психологических домогательствах и запугивании сотрудников. В частности, как пишет The Guardian, он бил по стенам, изображал, как бьет сотрудников, щелкал кнутом возле лиц коллег и почти поджег зажигалкой бороду одному из них. Ему назначили год условного срока, а также штраф 10 тысяч евро.