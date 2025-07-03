Войска РФ нанесли днем 3 июля удар баллистической ракетой «Искандер» по Одесскому морскому порту, сообщили в военной администрации Одесской области.

По данным вице-премьера Украины Алексея Кулебы, удар пришелся по одному из причалов, когда там происходила выгрузка металла из иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи.

В результате погибли два человека — докер-механизатор и водитель грузовика.

Еще шестеро получили ранения. Среди них — работники порта, а также двое граждан Сирии из экипажа судна.

Также повреждены объекты инфраструктуры: портальные краны, техника, склады.

«Россия обстреливает наши порты уже четвертый год подряд. Она бьет по инфраструктуре, соединяющей Украину с миром. По людям, ежедневно обеспечивающим работу критических объектов. По гражданским. Этот обстрел еще одно свидетельство того, что Россия целенаправленно пытается уничтожить наши транспортные узлы, экспортные возможности, жизнь мирных граждан», — отметил Кулеба.