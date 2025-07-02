«Верстка»: как минимум 459 участников российско-украинской войны получили звание Героя России. Это больше, чем за обе чеченские войны

С начала полномасштабной российско-украинской войны в феврале 2022 года уже 459 участников боевых действий получили звания Героя России, подсчитала «Верстка».

При этом, по данным издания, за время двух чеченских войн (1994-1996 и 1999-2000 годов) это звание и «Золотую звезду» получили 458 человек.

Звание Героя России присваивают «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». Зачастую приказы о награждении засекречены, поэтому узнать, за что именно присвоено высшее звание, невозможно. Соответствующую информацию можно найти лишь в материалах провластных и пропагандистских СМИ, отмечает издание.

Согласно подсчетам «Верстки», среди тех, кто получил звание Героя России за участие «в » посмертно и не посмертно, в общей сложности 434 военнослужащих (остальные — 20 добровольцев и пятеро полицейских). Больше всего «Золотых звезд» получили военные с младшими офицерскими званиями (37% или 162 человека), майоры (13% или 58 человек), сержанты и рядовые (по 11% или 48 и 46 человек соответственно), а также полковники (10,5% или 45 человек).

Посмертно награду за участие в российско-украинской войне получили 217 человек.

Участники войны, с которыми поговорили журналисты, часто высказывали недовольство тем, что их командующие незаслуженно получают награды Героя России.

«Верстка» также отмечает, что по меньшей мере 11% из награжденных «Золотой звездой» затем получили политические назначения, например, став региональными чиновниками, депутатами Госдумы и членами Совета Федерации.