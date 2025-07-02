В Литве троих жителей Таллинна обвинили в осквернении памятника командиру «Лесных братьев». Прокурор утверждает, что они выполняли задание ГРУ

В Литве прокуратура обвинила троих жителей Таллинна в осквернении памятника лидеру антисоветского сопротивления Адольфасу Раманаускасу в городе Меркине на юге страны. Прокурор заявил, что они действовали по заданию российской разведки (ГРУ).

Обвиняемыми по делу проходят трое человек 1982, 1987 и 2005 годов рождения. У двоих гражданства Эстонии и России, у третьего — только России. По словам главного прокурора Каунасской окружной прокуратуры Римаса Брадунаса, они действовали в составе организованной группы, выполняя задания военной разведки России по дестабилизации Литвы, пишет Reuters.

«Согласно данным досудебного расследования, им было предложено вознаграждение, и в отдельных случаях они его получили. Оплата варьировалась от нескольких сотен до нескольких тысяч евро», — сказал Брадунас на пресс-конференции (цитата по 15min). По его словам, один из подозреваемых частично признал вину, двое других — отрицают.

«Это не было спонтанное преступление. Действия были заранее спланированы: проводилась разведка, наблюдение, определение и выбор конкретных объектов — и в итоге был выбран именно этот памятник», — добавил он.

Обвиняемых задержали в Эстонии и передали Литве. Материалы дела уже переданы в суд. Им грозит от двух до семи лет лишения свободы.

Адольфас Раманаускас-Ванагас стоял во главе «Лесных братьев» — движения сопротивления советской оккупации Литвы после Второй мировой войны. В 1957 году он был казнен. В 2022 году ему открыли памятник в городе Меркин, а в январе 2024 года монумент облили красной краской.