Суды начали запрещать статьи про армию РФ в российских аналогах «Википедии»

Суды в России начали запрещать распространение статей в аналогах «Википедии» — «Рувики» и «Руниверсалис». Об этом пишет «Верстка».

Суды Кировской области, Томска и Алтайского края по запросам прокуратуры запретили четыре статьи про российскую армию. По мнению надзорного ведомства, в этих статьях была опубликована информация, которая составляет «служебную тайну в области обороны».

На «Рувики» была запрещена одна статья — «8‑я ракетная дивизия», на «Руниверсалисе» — три: «13‑я ракетная дивизия», «35‑я отдельная гвардейская мотострелковая бригада» и «74‑я отдельная гвардейская мотострелковая бригада».

В одном из постановлений суда говорится, что на странице о 74-й бригаде были размещены сведения, «раскрывающие дислокацию, действительное наименование, организационную структуру», а также вооружение и технику.

«Руниверсалис» и «Рувики» были запущены в 2022 и 2023 годах соответственно как аналоги «Википедии». Эти порталы скопировали основной массив статей из «Википедии», а затем некоторые статьи были отцензурированы или удалены — в частности, материалы о «дворце Путина» или об оккупации украинских территорий российскими войсками.

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подкасты В России наконец запущена «Рувики» — суверенный аналог «Википедии». И ваша первая реакция верна: да, это смесь стыда и пропаганды 45 минут