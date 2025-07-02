Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» Владимира Бурдина приговорили к трем годам колонии по делу о причинении тяжкого вреда здоровью

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил сооснователя «Смысловых галлюцинаций» Владимира Бурдина к трем годам колонии общего режима по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает ТАСС.

Бурдина признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (пункт «з» части 2 статьи 111 УК).

По версии обвинения, в ноябре 2024 года Бурдин вместе со знакомым употреблял алкоголь и после ссоры ударил его ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали.

Бурдин, пишет РБК, не признал вину и пояснил, что по просьбе одного из свидетелей оговорил себя «из чувства ложного товарищества».

Владимир Бурдин — участник первого состава группы «Смысловые галлюцинации». Он играл в группе на гитаре и на ударных до 1993 года. Считается, что именно Бурдин — автор строчки «Вечно молодой, вечно пьяный», легшей в основу одной из самых известных песен «Смысловых галлюцинаций».

Лефортовский суд Москвы в 2018 году отправил Бурдина на принудительное лечение в психиатрическую больницу по аналогичному обвинению — причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. В ноябре 2017-го музыканта задержали за драку в продуктовом магазине «Магнит», во время которой он нанес ножевое ранение одному из посетителей. Бурдин говорил, что человек, которого он ранил, — бывший спецназовец. Он, по словам музыканта, начал приставать к его жене еще около супермаркета, а затем в магазине угрожал супругам убийством и расправой.