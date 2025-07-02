Российские военные нанесли удары по регионам Украины. В Херсоне повреждена больница, восемь человек ранены

Российские военные вечером 1 июля обстреляли из артиллерии город Херсон, попав по зданию больницы, сообщил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.

В результате атаки здание медицинского учреждения повреждено. Пострадали восемь человек: различные ранения получили пять пациентов и три медсестры.

Утром 2 июля войска РФ обстреляли Корабельный район Херсона, а также атаковали беспилотниками поселок Антоновка, рассказали местные власти. В Херсоне один пострадавший мирный житель, в Антоновке — трое.

Российские беспилотники в ночь на 2 июля атаковали Харьковскую область. Согласно сообщению ГСЧС Украины, под удар попали Новобаварский район города Харькова и Купянский район области.

В Харькове повреждены станция технического обслуживания, многоквартирный дом, нежилое и административное здание, остановка общественного транспорта. Один из дронов попал в здание, которое сейчас не используется. Там произошел пожар, возгорание уже потушили. Пострадавших нет.

В Купянском районе беспилотники попали по территории двух сельскохозяйственных предприятий. В результате ударов загорелись складские помещения и сено. Пострадали три человека.

В Днепропетровской области из-за атаки дронов повреждено здание частного предприятия в Кривом Роге, а также фермерское хозяйство в Самаровском районе. Одна мирная жительница пострадала. В Никопольском районе области после атаки артиллерии и FPV-дрона повреждены многоэтажный дом, частный дом, гараж, хозяйственная постройка и линия электропередач. Ранения получили четыре человека.

В Одесской области беспилотники атаковали объекты припортовой и туристической инфраструктуры Измайловского района, сообщили местные власти. Люди не пострадали.

Всего российские военные запустили по Украине ночью 2 июля четыре зенитные ракеты С-300, а также 114 ударных беспилотников типа «Шахед» и дронов-имитаторов, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Украинские военные обезвредили 79 беспилотников. «Зафиксировано попадание ударного беспилотника противника в 14 локациях, а также падение сбитых — в двух локациях», — завили в ВСУ.