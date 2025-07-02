Reuters: Иран подготовился к минированию Ормузского пролива

Иран во время активной фазы военного противостояния с Израилем загрузил морские мины на суда в Персидском заливе, вероятно, готовясь к блокаде Ормузского пролива, сообщает Reuters со ссылкой на американские правительственные источники.

По данным американской разведки, на которые ссылаются собеседники агентства, мины были загружены на корабли через несколько дней после того, как Израиль начал наносить удары по целям, связанным с ядерной программой Ирана. Мины установлены не были, но были ли они возвращены в места хранения, неизвестно, отмечает Reuters.

При этом источники агентства не исключают, что действия Ирана были уловкой, предназначенной для США, а на самом деле Тегеран не намеревался перекрывать проход. Иранские военные, пишет Reuters, также могли просто провести подготовку, ожидая приказа о блокировке пролива.

Ормузский пролив — один из ключевых путей доставки нефти из стран Персидского залива на азиатские рынки. Через Ормузский пролив, ширина которого в самом узком месте составляет всего 40 километров, проходит около пятой части мирового объема сырой нефти.

Власти Ирана во время 12-дневной войны с Израилем заявляли, что могут перекрыть Ормузский пролив в ответ на удары по территории страны.

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