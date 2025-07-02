Дуров заявил, что за расследованиями журналистов о Telegram может стоять «целенаправленная кампания» по дискредитации мессенджера

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что «Важных историй», а также критические публикации других СМИ, касающиеся работы мессенджера, могут быть «целенаправленной кампанией по дискредитации».

Дуров перечисляет несколько примеров того, что сам он считает «медиадавлением» на Telegram. Один из них — это то, что ряд российских и украинских СМИ «выпустили ложное сообщение» о блокировке -каналов по политическим причинам. Как поясняет основатель Telegram, «несколько каналов были кратковременно остановлены автоматическими скриптами из-за публикации личных данных».

Еще одним эпизодом «медиадавления» Дуров называет «технически безграмотное расследование об IP-адресах Telegram, которые якобы подвергают угрозе наших пользователей». Он утверждает, что эта публикация «была многократно опровергнута независимыми специалистами», но это опровержение «получило меньшее освещение, чем изначальное недостоверное сообщение».

Telegram уже более 12 лет отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации, из-за чего мы часто становится предметом медиадавления с самых разных сторон. Вполне возможно, что сейчас мы имеем [дело] не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram.

Кроме того, Дуров заявил, что из-за фейковой новости об уходе Telegram из России, опубликованной сатирическим пародийным изданием «Панорама», мессенджеру пришлось «добавлять пометку с опровержением под такими постами в Telegram-каналах».