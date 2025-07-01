В России с 1 июля иностранцам, не сдавшим биометрию, начнут отключать мобильную связь

Министерство цифрового развития РФ сообщило, что иностранным гражданам, которые не зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС), с 1 июля начнут отключать мобильную связь.

С начала 2025 года иностранцы могут заключить договор с оператором связи только при условии, что они сдали биометрические данные, при этом они могут оформить на себя не более 10 сим-карт, говорится в сообщении министерства в телеграм-канале. Тем, кто заключил договоры ранее, следовало сдать биометрию до 1 июля.

Номера телефонов иностранцев, которые были неактивны более трех месяцев, будут отключать сразу, заявили в министерстве. Активные номера станут отключать поэтапно: сперва иностранцам заблокируют услуги международной и междугородней связи и снизят скорость интернета, а через 30 дней операторы полностью прекратят оказывать услуги.

В министерстве отметили, что более двух миллионов иностранцев зарегистрировались в Единой биометрической системе и оформили договоры связи по новым правилам.

Власти России выступили с предложением ужесточить правила покупки сим-карт иностранцами в 2024 году. В Минцифры РФ объясняли, что это необходимо для борьбы с серыми сим-картами.

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