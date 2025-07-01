Спецпосланник Трампа Кит Келлог: «Недавние комментарии Пескова о ходе переговоров носят оруэлловский характер»
Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог назвал безосновательными утверждения российской стороны о том, что Вашингтон и Киев затягивают ход мирных переговоров.
«Недавние комментарии [пресс-секретаря президента РФ Дмитрия] Пескова о ходе переговоров носят оруэлловский характер. Утверждения России о том, что именно США и Украина затягивают мирные переговоры, безосновательны», — написал Келлог в соцсети X вечером 30 июня.
Спецпосланник президента США подчеркнул, что Дональд Трамп «последовательно и непреклонно добивается прогресса в деле прекращения войны»:
Мы настоятельно призываем к тому, чтобы немедленно прекратить огонь и перейти к трехсторонним переговорам, чтобы завершить войны. Россия не может продолжать тянуть время, бомбя гражданские объекты в Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в конце июня, что ускорение переговорного процесса по Украине зависит «естественно, от позиции киевского режима», а также «от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона». «Кроме того, есть реальное положение дел на земле, от которого нельзя абстрагироваться и которое нужно учитывать», — заявил Песков (цитата по ТАСС).