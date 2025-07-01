«На связи»: в России в июне 655 раз отключали мобильный интернет

В России в июне произошло 655 отключений мобильного интернета разного масштаба, зафиксировал проект .

Для сравнения в мае, по данным проекта, в российских регионах отключали мобильный интернет всего 69 раз. При этом за весь 2024 год Access Now — организация, которая отстаивает цифровые права людей, — зафиксировали всего 296 интернет-шатдаунов по всему миру, пишет «На связи».

«Интернет-шатдаун не только лишает людей доступа к развлечениям, но и бьет по всем жизненным процессам. Не работают кассы, такси не вызвать, документооборот страдает, логистика встает, датчики на трубах бесполезны. И все это очень сильно рушит экономику», — отмечают авторы «На связи».

Мобильный интернет регулярно отключают в разных регионах России. Власти объясняют ограничение мобильного интернета угрозой атак беспилотников, а также обеспечением безопасности крупных мероприятий с участием российских чиновников. Так, мобильный интернет отключали в Москве во время подготовки и проведения парада 9 мая и во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне. И на парад, и на форум приезжал Владимир Путин.

Как читатели «Медузы» в России переносят шатдауны

«Все уже шутят — о, интернет дали! Как горячую воду» Как читатели «Медузы» в России переносят отключение мобильного интернета — и что помогает им оставаться на связи

Как читатели «Медузы» в России переносят шатдауны

«Все уже шутят — о, интернет дали! Как горячую воду» Как читатели «Медузы» в России переносят отключение мобильного интернета — и что помогает им оставаться на связи