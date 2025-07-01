«На связи»: в России в июне 655 раз отключали мобильный интернет
В России в июне произошло 655 отключений мобильного интернета разного масштаба, зафиксировал проект «На связи».
Для сравнения в мае, по данным проекта, в российских регионах отключали мобильный интернет всего 69 раз. При этом за весь 2024 год Access Now — организация, которая отстаивает цифровые права людей, — зафиксировали всего 296 интернет-шатдаунов по всему миру, пишет «На связи».
«Интернет-шатдаун не только лишает людей доступа к развлечениям, но и бьет по всем жизненным процессам. Не работают кассы, такси не вызвать, документооборот страдает, логистика встает, датчики на трубах бесполезны. И все это очень сильно рушит экономику», — отмечают авторы «На связи».
Мобильный интернет регулярно отключают в разных регионах России. Власти объясняют ограничение мобильного интернета угрозой атак беспилотников, а также обеспечением безопасности крупных мероприятий с участием российских чиновников. Так, мобильный интернет отключали в Москве во время подготовки и проведения парада 9 мая и во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне. И на парад, и на форум приезжал Владимир Путин.