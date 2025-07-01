Бывшего директора музея PERMM Наилю Аллахвердиеву заочно арестовали и объявили в розыск по делу об оскорблении чувств верующих

Дзержинский районный суд Перми заочно арестовал бывшего директора музея современного искусства PERMM Наилю Аллахвердиеву. Она объявлена в межгосударственный розыск, сообщает ТАСС.

В отношении Аллахвердиевой в марте возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК), поводом для которого стали несколько работ из коллекции музея.

По версии следствия, писало издание Properm, Аллахвердиева, «понимая, что работы могут быть оскорбительны для верующих, допустила их свободную демонстрацию». Речь шла о работах Сергея Горшкова («Ангел с трубой»), Татьяны Аношиной («Голубые города») и Константина Звездочетова («Paradisi»), которые выставлялись в музее еще в 2011–2012 годах.

Наиля Аллахвердиева сотрудничала с музеем PERMM более 10 лет, а с 2019 года была его директором. В ноябре 2024 года телеканал РЕН ТВ сообщал, что у Аллахвердиевой и ее коммерческих партнеров прошел обыск в рамках дела, связанного с галеристом и сооснователем музея PERMM Маратом Гельманом, которого в России объявили «иноагентом» и внесли в реестр «террористов и экстремистов».

В декабре 2024-го Аллахвердиева ушла с должности директора PERMM, написав заявление по собственному желанию. Сама Аллахвердиева объяснила, что «полностью реализовала свои планы по развитию» музея. После этого, как писало издание Properm, ссылаясь на данные, прозвучавшие в судебных процессах, Аллахвердиева покинула Россию. Позже прокуратура Пермского края через суд добилась увольнения Аллахвердиевой в связи с утратой доверия.