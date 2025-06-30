В Тольятти возбудили дело о «реабилитации нацизма» из-за исполнения школьниками гимна Украины и песни про Бандеру

Управление Следственного комитета по Самарской области объявило о возбуждении уголовного дела о «реабилитации нацизма» (часть 3 статьи 354.1 УК) на основе «информации из соцмедиа».

В ведомстве уточнили, что речь идет о видеозаписи, на которой подростки в Тольятти исполняют «музыкальные произведения, содержащие признаки реабилитации нацизма».

Ранее в местных телеграм-каналах появилась запись, на которой выпускники одной из школ Тольятти поют в парке Победы гимн Украины и песню «Батько наш Бандера».

Как утверждает СК, следователи выполняют «комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств».

О возможном задержании подростков не сообщалось.