В Милане оцепили квартал и закрыли станцию метро из-за частичного обрушения вывески на вершине небоскреба Захи Хадид

В Милане оцепили квартал и закрыли доступ к станции метро из-за частичного обрушения вывески на вершине небоскреба Захи Хадид, сообщает La Stampa.

Частичное обрушение крупной вывески итальянской страховой компании Generali произошло на высоте 192 метров — на вершине небоскреба под названием «Башня Дженерали», построенного по проекту архитектурного бюро Захи Хадид в 2014–2017 годах. Конструкция с белой надписью на красном фоне наклонилась, но не рухнула на улицу, пишет La Stampa.

Marco Ottico / Lapresse / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Daniele Mascolo / Reuters / Scanpix / LETA

В заявлении компании говорится, что частичное обрушение вывески «было оперативно устранено путем немедленного обеспечения безопасности самой конструкции». В качестве меры предосторожности Generali оградила прилегающую территорию. Также был закрыт доступ к станции метро линии M5 Lilla — Tre Torri. Все сотрудники штаб-квартиры Generali работают удаленно.