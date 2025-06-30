Суд в Новосибирске приговорил основателя религиозной общины Виссариона Сергея Торопа к 12 годам колонии

Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил Сергея Торопа, основателя религиозной общины «Церкви последнего завета» (также известна как община Виссариона), к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Двое других руководителей общины — Владимир Ведерников и Вадим Редькин — получили 12 и 11 лет лишения свободы соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

Бывший слесарь и участковый Сергей Тороп основал «Церковь последнего завета» в 1991 году. В 1995 году религиозную организацию официально зарегистрировали в Минюсте РФ. Последователи общины Виссариона жили в нескольких населенных пунктах на юге Красноярского края и вели натуральное хозяйство. В общине запрещали курить, пить и обмениваться деньгами.

Сергея Торопа и его сподвижников задержали в 2020 году, заподозрив в том, что они присваивали денежные средства членов общины и «применяли к ним психологическое насилие». Потерпевшими по делу проходили более двух десятков человек. В 2022 году «Церковь последнего завета» ликвидировали по решению суда.

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