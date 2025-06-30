«Союзмультфильм» регистрирует товарный знак «Чебубу»

«Союзмультфильм» 27 июня подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Чебубу», сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

Под товарным знаком «Чебубу» киностудия намерена производить и продавать косметику, детские товары, музыкальные инструменты и канцелярию — всего 45 классов товаров и услуг.

Студия решила зарегистрировать товарный знак «Чебубу» «в рамках борьбы с контрафактом и не допустить выпуска подобных игрушек другими компаниями», сообщила ТАСС председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, в 2025 году «Союзмультфильм» также планирует представить собственные игрушки-подвесы с персонажами киностудии.

Товарный знак «Чебубу» получил название по аналогии с «Лабубу» — названием популярных игрушек от китайской компании Pop Mart.

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