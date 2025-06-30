С 1 июля в России проиндексируют тарифы на ЖКУ. В некоторых городах цены вырастут почти на 40%

С 1 июля в России пройдет плановое повышение платы за жилищно-коммунальные услуги. Это предусмотрено распоряжением правительства, утвержденным в ноябре 2024 года, пишет сайт «Гарант.ру».

Согласно распоряжению, рост стоимости ЖКУ составит от 8,6% до 21,1% в зависимости от региона. Например, для Москвы и Петербурга предусмотрена индексация на 15%, для Подмосковья — на 13%. При этом окончательное решение об уровне индексации принимают местные власти. По общему правилу, они ограничены рамками, которое для них установило правительство (величина отклонения), но в отдельных случаях эти рамки не применяются.

В связи с этим в некоторых муниципалитетах ЖКУ подорожают более значительно, чем в других. Так, в Ижевске повышение составит 38% (хотя в большинстве муниципалитетов Удмуртии лишь15%), в Омске — 39,6%.

В среднем тарифы на ЖКУ по всей России в этом году вырастут на 11,9%. В 2024-м их повышали на 9,8%, в 2023-м — на 8,1%, пишет РБК. Минстрой объяснял, что индексация проводится «с учетом изменения стоимости ресурсов и технологического обновления коммунальных объектов».

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