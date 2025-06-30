На фестивале Гластонбери музыкант Bob Vylan скандировал с толпой призывы к убийству израильских военных. «Би-би-си» извинилась, что это попало в ее прямую трансляцию
Британская медиакорпорация «Би-би-си» принесла извинения за трансляцию кадров с музыкального фестиваля Гластонбери, в которых прозвучали призывы к убийствам израильских военных.
Ежегодный фестиваль Гластонбери, считающийся одним из главных мировых опен-эйров, проходил на ферме в графстве Сомерсет с 25 по 29 июня. «Би-би-си» по традиции транслировала выступления с фестиваля в прямом эфире через свою стриминговую платформу.
В 2025 году корпорация превентивно решила не показывать выступление ирландской рэп-группы Kneecap, ранее подвергшейся критике за свою пропалестинскую позицию. Однако «Би-би-си» все равно не удалось избежать в эфире политических высказываний о войне на Ближнем Востоке.
В субботу, 28 июня, участник панк-рэп-дуэта Bob Vylan, выступающий под прозвищем Бобби Вилан, начал скандировать антиизраильские лозунги со сцены Гластонбери.
Во время концертного сета Bob Vylan на экране за музыкантами проецировали надпись: «Освободите Палестину. ООН назвала это геноцидом. „Би-би-си“ называет это „конфликтом“».
Кроме того, Бобби Вилан спровоцировал толпу скандировать лозунги: «Free Palestine» и «Death to the IDF» (IDF — английская аббревиатура для обозначения ЦАХАЛ или Армии обороны Израиля). После этого он добавил: «Черт возьми, от реки и до моря, Палестина должна и будет, иншааллах, она будет свободна».
Выступление Bob Vylan осудили как организаторы Гластонбери, так и правительство Великобритании. Посольство Израиля в Великобритании выразило обеспокоенность «провокационной риторикой ненависти» со стороны Bob Vylan.
«Би-би-си» заявила, что уважает свободу слова, но «решительно выступает против подстрекательства к насилию». Журналисты отметили, что, столкнувшись с такой ситуацией в прямом эфире, должны были остановить трансляцию.
«Мы сожалеем, что этого не произошло, — говорится в заявлении „Би-би-си“. — Антисемитские настроения, выраженные Bob Vylan, совершенно неприемлемы и не имеют места в нашем эфире».