Дональд Трамп заявил, что нашел покупателя для TikTok — группу «очень богатых людей» — и для продажи понадобится одобрение председателя КНР Си Цзиньпина.

«Кстати, у нас есть покупатель на TikTok. Думаю, мне понадобится одобрение Китая, и я думаю, что президент Си, скорее всего, это сделает», — сказал Трамп ведущей Fox News Марии Бартиромо в ее программе «Sunday Morning Futures».

Никаких других подробностей Трамп не сообщил. Он также не стал раскрывать имена покупателей, заявив, что расскажет об этом «примерно через две недели».

Весной 2024 года палата представителей США одобрила закон, который позволяет запретить использование соцсети TikTok в стране, если она не будет выделена из владеющей ей китайской компании ByteDance. Конгрессмены сочли, что соцсеть представляет угрозу национальной безопасности, поскольку китайское правительство может вынудить ByteDance передавать ему данные американских пользователей приложения.

Крайний срок продажи американского подразделения соцсети был установлен на 19 января — за день до инаугурации Трампа. Однако вступив в должность, президент продлил его вначале до 5 апреля, а затем еще на 75 дней. Мы не хотим, чтобы TikTok «ушел в тень». Мы с нетерпением ждем сотрудничества с TikTok и Китаем, чтобы закрыть сделку», — писал Трамп.

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