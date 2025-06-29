Спикер Верховной рады Украины заявил, что в парламенте готовят законопроект для проведения выборов после войны

В Верховной раде Украины готовят специальный законопроект для проведения выборов после войны, заявил спикер парламента Руслан Стефанчук.

«Мы нарабатываем этот законопроект, ведь для проведения следующих выборов необходим новый специальный законопроект, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы», — сказал Стефанчук в эфире телемарафона.

Он добавил, что после завершения войны Украину ждет много вызовов и в парламенте готовят «разные базовые сценарии», чтобы люди «могли реализовать свое фундаментальное конституционное право на выбор». «И это должно быть в Украине. И мне кажется, что нам удастся найти этот правильный законодательный компромисс», — сказал Стефанчук.

Выборы президента в Украине должны были пройти в марте 2024 года, однако их отменили из-за военного положения, которое регулярно продлевается. Вместе с тем с приходом администрации Дональда Трампа на проведении выборов начали настаивать в Белом доме. В Кремле Владимира Зеленского неоднократно называли «нелегитимным» президентом после окончания его формального срока, и говорили, что подписывать какие-либо мирные соглашения нужно с теми, кто не сможет их потом отменить. В мае 2025 года спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что власти Украины согласились провести выборы президента, но не уточнил, когда они пройдут.

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