Российские войска запустили по Украине около 500 беспилотников. Во время отражения атаки погиб летчик F-16

В ночь на 29 июня российские войска запустили по Украине сотни дронов и несколько ракет. В ходе отражения атаки погиб летчик истребителя F-16, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным украинских военных, российские войска использовали 477 ударных беспилотников и дронов-имитаторов, а также четыре ракеты «Кинжал», семь баллистических ракет «Искандер М»/KN-23, 41 крылатую ракету Х-101/«Искандер-К», пять крылатых ракет «Калибр» и три зенитные управляемые ракеты С-300.

В ходе отражения ночной атаки погиб летчик Максим Устименко. Ему было 32 года. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что он сбил семь воздушных целей, но во время отработки по последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Летчик отвел падающий истребитель от населенного пункта, но катапультироваться не успел.

В Черкасской области в городе Смела в результате атаки травмы получили шесть человек, в числе которых ребенок. Повреждены колледж, три многоэтажки, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и близким погибшего летчика. Он добавил, что в Украине почти всю ночь звучала тревога из-за атак 477 дронов, большинство из которых были ударными «Шахедами» и 60 ракет разных типов. По его словам, российские войска били «по всему, что обеспечивает жизнь», включая жилой дом в Смеле.