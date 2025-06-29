Глава МВД Германии заявил о намерении создать совместно с Израилем «киберкупол» для защиты ФРГ

Германия намерена создать совместный немецко-израильский центр киберисследований и углубить сотрудничество между разведывательными и силовыми структурами двух стран, заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт, пишет газета Bild.

Добриндт приехал с визитом в город Бат-Ям под Тель-Авивом, пострадавший от иранских ракетных ударов, и изложил план из пяти пунктов для создания «киберкупола» Германии в рамках ее стратегии киберобороны.

План включает укрепление сотрудничества двух стран в сфере киберобороны, усиление гражданской защиты и системы предупреждений, расширение сотрудничества разведслужб и создание центра германо-израильских киберисследований, а также предусматривает, что Германия должна нарастить потенциал в противодроновой защите.

«Военная оборона сама по себе недостаточна для поворотного момента в вопросах безопасности. Чтобы повысить общую обороноспособность, необходимо также масштабное усиление гражданской защиты», — сказал Добриндт в интервью Bild.

Газета отмечает, что Добриндт, назначенный новым канцлером Фридрихом Мерцем в мае, стал первым представителем немецкого правительства, посетившим Израиль после войны с Ираном.