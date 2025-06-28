В Пакистане террорист на заминированном автомобиле врезался в военный конвой. Погибли 16 человек

В Северном Вазиристане недалеко от границы Пакистана и Афганистана террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в военный конвой, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя местных властей.

По словам собеседника агентства, погибли 16 военных, еще около 20 человек, включая гражданских, пострадали.

«Взрыв разрушил крыши двух домов, шестеро детей получили ранения», — рассказал AFP представитель пакистанской полиции. Источники агентства попросили сохранить их имена в тайне.

Ответственность за взрыв, пишет The Times of India, взяла на себя группировка полевого командира Хафиза Гюля Бахадура, входящая в пакистанский «Талибан».

Власти Пакистана обвиняют «Талибан», пришедший в власти в Афганистане несколько лет назад, в пособничестве нападениям на военных и представителей правоохранительных органов в приграничных районах. «Талибан» обвинения отвергает.

С начала 2025 года, по данным AFP, в граничащих с Афганистаном районах Пакистана в результате нападения группировок, заявляющих своей целью борьбу с правительством, были убиты около 290 человек, в основном сотрудников силовых структур.