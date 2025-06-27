Верховный суд США встал на сторону Трампа в спорах о праве на гражданство по рождению
Верховный суд решил ограничить право судов низшей инстанции блокировать указ президента Дональда Трампа, который запрещает предоставлять гражданство США по праву почвы детям нелегальных иммигрантов.
В постановлении Верховного суда говорится, что указ Трампа может вступить в силу только через 30 дней после нынешнего решения.
Как сообщает Reuters, решение было принято шестью голосами против трех. Трамп, комментируя решение Верховного суда, назвал его «гигантской победой».
Дональд Трамп подписал указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения после инаугурации 20 января. Власти более 20 штатов обжаловали документ в судах. Несколько судов разных штатов временно заблокировали действие указа, после чего администрация Трампа обратилась в Верховный суд США.