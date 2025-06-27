В ВСУ заявили об ударе по военному аэродрому в Волгоградской области. СБУ утверждает, что два самолета Су-34 уничтожены, еще два повреждены

Украинские военные в ночь на 27 июня атаковали аэродром Мариновка в Волгоградской области, поразив четыре самолета Су-34 и техническо-эксплуатационную часть, сообщил Генштаб ВСУ.

«Степень повреждения вражеской авиатехники и результаты поражения уточняются», — говорится в сообщении ведомства.

В СБУ, которая также участвовала в операции, заявили, что в ходе атаки два самолета Су-34 были уничтожены, два других повреждены. В техническо-эксплуатационной части, где проходит обслуживание и ремонт самолетов, после атаки, как утверждается, начался пожар.

Удар по аэродрому нанесли дальнобойные дроны, заявила спецслужба.

«Российские Су-34 — основные самолеты тактической авиации, которые наносят ракетно-бомбовые удары по украинским позициям и населенным пунктам», — отметили в Генштабе ВСУ.

Российская сторона об атаке на аэродром, уничтожении или повреждении самолетов не сообщала, а также не комментировала заявления украинских ведомств.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 27 июня российские средства ПВО сбили в Волгоградской области 13 украинских беспилотников. Губернатор региона Андрей Бочаров рассказывал, что дроны атаковали Суровикинский и Калачевский районы, а также город Волжский. Для ликвидации последствий временно ограничивали движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе.

Военный аэродром Мариновка находится в Калачевском районе Волгоградской области.